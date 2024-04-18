Почему вырастут пенсии

Украинцы в возрасте от 70 лет получают специальную надбавку к пенсии. Доплата предоставляется, если общая пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривны.

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Выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,

– объясняют представители ПФУ.

Такая надбавка предоставляется пенсионеру автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии. Возрастная доплата начисляется в месяц, когда лицо достигает указанного возраста.

Какая сейчас сумма этой надбавки

Надбавка зависит от возраста. Сейчас размер этой доплаты такой:

у лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка не суммируется, а лишь увеличивается. То есть, пенсионер в 76 лет получает дополнительно 456 гривен, а не 300 + 456 гривен.