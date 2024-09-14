Чи отримують допомогу повнолітні діти загиблих військовослужбовців

Для дітей-сиріт, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, належить допомога у вигляді соцвиплат. Її отримують навіть повнолітні діти до певного віку, які навчаються чи не навчаються у вишах.

До якого віку можуть виплачувати пенсію по втраті годувальника

Як зазначають в Пенсійному фонді, навіть якщо дітям, які втратили годувальника, більше аніж 18 років, фінансова допомога від держави продовжується, навіть у випадку закінчення навчання у вищому навчальному закладі.

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Зверніть увагу! Згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб, пенсія у разі втрати годувальника виплачується до досягнення 23 років незалежно від того, навчається дитина, чи ні.