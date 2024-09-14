Получают ли помощь совершеннолетние дети погибших военнослужащих
14 сентября 2024, 09:37Читати новину українською
Для детей-сирот, потерявших своих кормильцев, в частности родителей-военнослужащих, положена помощь в виде соцвыплат. Ее получают даже совершеннолетние дети до определенного возраста, которые учатся или не учатся в вузах.
До какого возраста могут выплачивать пенсию по потере кормильца
Как отмечают в Пенсионном фонде, даже если детям, потерявших кормильца, больше чем 18 лет, финансовая помощь от государства продолжается, даже в случае окончания обучения в высшем учебном заведении.
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Обратите внимание! Согласно закону Украины о пенсионном обеспечении лиц, пенсия в случае потери кормильца выплачивается до достижения 23 лет независимо от того, учится ребенок, или нет.
- Право на получение пенсии имеют также нетрудоспособные члены семьи, которые находились на содержании погибшего. ️
- Пенсия назначается им в том случае, если у погибшего кормильца на день смерти есть страховой стаж, который был нужен для назначения пенсии по III группе инвалидности, то есть от 1 до 15 лет.
- Размеры пенсии составляют: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, что распределяется между ними равными частями; детям-сиротам – исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей.