До какого возраста могут выплачивать пенсию по потере кормильца

Как отмечают в Пенсионном фонде, даже если детям, потерявших кормильца, больше чем 18 лет, финансовая помощь от государства продолжается, даже в случае окончания обучения в высшем учебном заведении.

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Обратите внимание! Согласно закону Украины о пенсионном обеспечении лиц, пенсия в случае потери кормильца выплачивается до достижения 23 лет независимо от того, учится ребенок, или нет.