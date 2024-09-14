До якого віку можуть виплачувати пенсію по втраті годувальника
Як зазначають в Пенсійному фонді, навіть якщо дітям, які втратили годувальника, більше аніж 18 років, фінансова допомога від держави продовжується, навіть у випадку закінчення навчання у вищому навчальному закладі.
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Зверніть увагу! Згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб, пенсія у разі втрати годувальника виплачується до досягнення 23 років незалежно від того, навчається дитина, чи ні.
- Право на отримання пенсії мають також непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні загиблого. ️
- Пенсія призначається їм у тому випадку, якщо у загиблого годувальника на день смерті є страховий стаж, який був потрібний для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, тобто від 1 до 15 років.
- Розміри пенсії становлять: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами; дітям-сиротам – виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.