Добровільна накопичувальна система пенсій: у Раді зареєстрували важливий законопроєкт

Народні депутати України зареєстрували проєкт Закону "Про казначейський пенсійний план". Його ухвалення дозволить українцям з січня 2023 року додатково відкладати на старість за допомогою держави.

Як зазначають автори, законопроєкт розробили задля трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України. Для цього створюється додаткова опора – добровільна накопичувальна система, яка дозволить громадянам вносити додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через Казначейство.

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Необхідність нової пенсійної системи

Як зазначила одна з авторок законопроєкту, голова Комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова, збільшення тривалості життя матиме істотні наслідки для пенсійної системи, тому додаткова добровільна накопичувальна система є необхідною.

Окрім того, за даними ООН, Україна входить в топ 15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення. Причому, у найближчі десятиріччя скорочення населення відбуватиметься майже виключно через людей працездатного віку.

За умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграцій, ООН прогнозує:

зменшення чисельності населення України до 2050 року на 28%;

зростання до 2050 року частки осіб віком 60 років і старше до 32%;

зростання очікуваної тривалості життя в середньому на 5 років.

За таких умов населення скоротиться на 18%, а рівень старіння зросте до 34%. Отже, співвідношення між чисельністю населення пенсійного та працездатного віку зросте майже вдвічі.

Такі рівні народжуваності та тривалості життя матимуть наслідки для публічних фінансів, особливо для пенсійної системи – вважають законодавці. Саме тому впровадження казначейського пенсійного плану є необхідним.

Окрім того, прийняття законопроєкту не лише покращить рівень соціальної захищеності, а й дозволить наповнювати бюджет держави.

Індивідуальні накопичення громадян, які формуються в обов’язковій накопичувальній системі, інвестуються в економіку країни,

– підкреслила Галина Третьякова.

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Деталі законопроєкту

Прийняття законопроєкту дозволить українцям, яким ще немає 65 років, з 1 січня 2023 року формувати добровільні особисті пенсійні накопичення. Завдяки цьому громадяни у майбутньому одержать додаткове до їх пенсій джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості.

Розмір накопичувального внеску платник може визначити сам, держава не буде його обмежувати певними сумами.

Запровадження казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до:

підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку,

залучення внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу.

Це сприятиме збільшенню інвестицій в національну економіку,

– зазначається в пояснювальній записці до проєкту.

Як задумали автори проєкту, облік учасників цього пенсійного плану буде здійснювати Мінцифри, а управляти активами буде Казначейство. Водночас ухвалення законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з бюджету України.