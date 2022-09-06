Как отмечают авторы, законопроект разработали для трансформации системы пенсионного обеспечения граждан Украины. Для этого создается дополнительная опора – добровольная накопительная система, которая позволит гражданам вносить дополнительные пенсионные накопления на старость через Казначейство.

Читайте также Украинцам могут выплатить пенсии сразу за полгода: какие условия

Необходимость новой пенсионной системы

Как отметил один из авторов законопроекта, председатель Комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова, увеличение продолжительности жизни будет иметь существенные последствия для пенсионной системы, поэтому дополнительная добровольная накопительная система необходима.

Кроме того, по данным ООН Украина входит в топ 15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем, в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет людей трудоспособного возраста.

При сохранении текущих показателей рождаемости, смертности и миграций ООН прогнозирует:

уменьшение численности населения Украины к 2050 году на 28%;

рост к 2050 году доли лиц в возрасте 60 лет и старше до 32%;

рост ожидаемой продолжительности жизни в среднем на 5 лет

В таких условиях население сократится на 18%, а уровень старения вырастет до 34%. Следовательно, соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

Такие уровни рождаемости и продолжительности жизни будут иметь последствия для публичных финансов, особенно для пенсионной системы – считают законодатели. Именно поэтому введение казначейского пенсионного плана необходимо.

Кроме того, принятие законопроекта не только улучшит уровень социальной защищенности, но позволит наполнять бюджет государства.

Индивидуальные накопления граждан, которые формируются в обязательной накопительной системе, инвестируются в экономику страны.

– подчеркнула Галина Третьякова.

СТоит внимания Как получить пенсию официально нетрудоустроенным: объяснение Пенсионного фонда

Детали законопроекта

Принятие законопроекта позволит украинцам, которым еще нет 65 лет, с 1 января 2023 формировать добровольные личные пенсионные накопления. Благодаря этому граждане в будущем получат дополнительный к их пенсиям источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости.

Размер накопительного взноса плательщик может определить сам, государство не будет его ограничивать определенными суммами.

Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к:

повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста,

привлечению внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса

Это будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику,

– указывается в пояснительной записке к проекту.

Как задумали авторы проекта, учет участников этого пенсионного плана будет осуществлять Минцифры, а управлять активами будет Казначейство. При этом принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Украины.