"Росатом" завдяки дочірній компанії у Нідерландах забезпечує регулярні додаткові доходи російському бюджету. Це впливає на війну в Україні.

Дочірня компанія "Росатому" у Нідерландах

Дочірня компанія "Росатому" у Нідерландах Uranium One написала у своєму звіті, що прибутки від діяльності цієї компанії наповнюють російський бюджет сотнями мільйонів євро.

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"Росатом" не потрапив під європейські санкції, попри свою роль в окупації Запорізької АЕС. Так сталося, бо атомна енергетика багатьох країн залишається залежною від нього.

Нагадаємо! Uranium One, яка працює в Казахстані та Танзанії, у 2022 році отримала прибуток у 222 мільйони євро, при цьому десятки мільйонів євро були перераховані її материнській компанії "Росатом".

Згідно з фінансовими звітами, доходи від діяльності Uranium One проходять через Нідерланди перед переказом до Росії. Окрім видобутку урану, компанія також отримує значні доходи від торгівлі ураном та інших видів діяльності.

Тож у 2022 році "Росатом" заплатив 3,1 мільярда євро податків до осійського бюджету.