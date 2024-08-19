Дочерняя компания "Росатома" в Нидерландах

Дочерняя компания "Росатома" в Нидерландах Uranium One написала в своем отчете, что доходы от деятельности этой компании наполняют российский бюджет сотнями миллионов евро.

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"Росатом" не попал под европейские санкции, несмотря на свою роль в оккупации Запорожской АЭС. Так произошло, потому что атомная энергетика многих стран остается зависимой от него.

Напомним! Uranium One, которая работает в Казахстане и Танзании, в 2022 году получила прибыль в 222 миллиона евро, при этом десятки миллионов евро были перечислены ее материнской компании "Росатом".

Согласно финансовым отчетам, доходы от деятельности Uranium One проходят через Нидерланды перед переводом в Россию. Кроме добычи урана, компания также получает значительные доходы от торговли ураном и других видов деятельности.

Поэтому в 2022 году "Росатом" заплатил 3,1 миллиарда евро налогов в российский бюджет.