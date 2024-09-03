Додаткові 500 мільярдів гривень до бюджету: Рада проголосувала за збільшення видатків
3 вересня 2024, 13:36Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Як стало відомо, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за збільшення видатків на оборону. За відповідний законопроєкт проголосував 301 народний депутат.
Збільшення держбюджету України
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11417, що передбачає збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень. Оскільки законопроєкт пройшов лише перше читання, він поки що залишається в тому вигляді, в якому його подав уряд.
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У документі, зокрема, передбачено 125 мільярдів гривень надходжень від податків. Однак до другого читання законопроєкт буде змінений відповідно до рекомендацій, наданих комітетом.
Як повідомила нардепка Роксолана Підласа, відтепер законопроєкт передбачає:
- Скорочення витрат на обслуговування і погашення державного боргу становитиме близько 115,4 мільярда гривень, що менше ніж попередньо заплановані 125,6 мільярда гривень.
- Додатково планується залучити близько 216 мільярдів гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що більше ніж 160 мільярдів гривень, передбачених урядовою версією.
- Очікується перевиконання плану надходжень від податків і зборів на 100 мільярдів гривень, що перевищує попередній план у 76 мільярдів гривень.
- Доходи від акцизів на пальне й тютюн прогнозуються на рівні 12,7 мільярда гривень, що трохи менше, ніж раніше заплановані 13,7 мільярда гривень.
- Надходження від нових податкових змін прогнозуються на рівні 30 мільярдів гривень, що значно менше порівняно з попередньо запланованими 125 мільярдів гривень.
- Заплановане скорочення та відмова від нових витрат за загальним та спеціальним фондами становить 25,5 мільярда гривень.