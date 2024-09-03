Додаткові 500 мільярдів гривень до бюджету: Рада проголосувала за збільшення видатків

Як стало відомо, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за збільшення видатків на оборону. За відповідний законопроєкт проголосував 301 народний депутат.

Збільшення держбюджету України

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №11417, що передбачає збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень. Оскільки законопроєкт пройшов лише перше читання, він поки що залишається в тому вигляді, в якому його подав уряд.

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У документі, зокрема, передбачено 125 мільярдів гривень надходжень від податків. Однак до другого читання законопроєкт буде змінений відповідно до рекомендацій, наданих комітетом.

Як повідомила нардепка Роксолана Підласа, відтепер законопроєкт передбачає: