Фіндопомога для оплати комунальних: хто може отримати 6 тисяч гривень

Держава надає людям, які не мають можливості скористатися пільгами та житловими субсидіями, можливість отримати фінансову підтримку для оплати комуналки. Проте, розраховувати на неї можуть лише окремі категорії населення в одному із регіонів України.

Хто може отримати фіндопомогу

Надавати фінансову підтримку буде Чернігівська міська територіальна громада. Розмір допомоги складає 500 гривень на місяць.

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Отже, протягом року таким українцям буде виплачено по 6 тисяч гривень. У Чернігівській міськраді уточнили, що на виплати можуть претендувати:

сім'ї загиблих військових під час російської агресії проти України, місце проживання яких зареєстроване у місті Чернігові;

сім'ї загиблих військових під час війни в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку;

членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), за місцем фактичного проживання в межах міста Чернігова. Ці виплати призначаються за умови, що з моменту офіційної реєстрації в Чернігові минуло не менше одного року.

Чому варто сплачувати кошти за комуналку

Після подання відповідної заяви до Департаменту соціальної політики міськради – особі надається щомісячна підтримка на оплату ЖКП.

Також, варто зазначити, що виплати можуть скасувати, якщо під час перевірки буде виявлено заборгованість за комунальні послуги за більш ніж два місяці.

Щорічно до 1 квітня і до 1 жовтня Департаментом проводитиметься перевірка своєчасності сплати коштів за надані житлово-комунальні послуги одержувачами щомісячної допомоги,

– йдеться в повідомленні.

Водночас виплату матеріальної допомоги відновлять, коли заборгованість буде погашена. Однак підтвердити це потрібно буде документально.

Хто може претендувати на субсидії

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за ЖКП перевищує встановлений для них обов'язковий платіж. Крім того, право на отримання субсидії враховує майновий стан домогосподарства.

При цьому, допомога на проживання для ВПО, при призначенні житлової субсидії, до сукупного доходу не враховується.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.