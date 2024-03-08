Новий спосіб оформлення субсидії

Експериментальний проєкт має на меті спростити спосіб оформлення субсидії для українців.

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Нагадаємо! Це впроваджено відповідно до постанови Уряду від 13.06.2023 № 601 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Тож з липня 2023 року подати заяву на субсидію за спрощеною системою можна у такі способи:

в паперовій формі – через сервісний центр Фонду чи через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою;

в електронній формі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що треба вказати у заяві