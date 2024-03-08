Новий спосіб оформлення субсидії

Експериментальний проєкт має на меті спростити спосіб оформлення субсидії для українців.

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Тож з липня 2023 року подати заяву на субсидію за спрощеною системою можна у такі способи:

  • в паперовій формі – через сервісний центр Фонду чи через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою;
  • в електронній формі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що треба вказати у заяві

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • серію і номер паспорта;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства;
  • адресу;
  • рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата.