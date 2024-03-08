Новый способ оформления субсидии новый способ оформления субсидии
Экспериментальный проект имеет целью упростить способ оформления субсидии для украинцев.
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Поэтому с июля 2023 года подать заявление на субсидию по упрощенной системе можно такими способами:
- в бумажной форме – через сервисный центр Фонда или через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или по почте;
- в электронной форме – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Что нужно указать в заявлении
- фамилию, имя и отчество;
- серию и номер паспорта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) заявителя и лиц, которые входят в состав домохозяйства;
- адрес;
- счет в банке (в формате ІВАN), на который будет идти выплата.