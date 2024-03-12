Хто з ВПО має право на додаткову грошову допомогу

В Україні пенсіонери, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії, мають право на отримання додаткової грошової допомоги від ООН. Це також стосується пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Як нараховуються виплати

Нарахування додаткової грошової допомоги пенсіонерам ВПО регулюється рішенням Кабміну від 28 липня 2023 року № 781. Ця грошова допомога надається за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН, а перелік отримувачів визначається на основі інформації з баз даних Пенсійного фонду України.

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Виплати здійснюються автоматично, без необхідності звертання особи до ВПП чи Пенсійного фонду України.

Додаткову грошову допомогу мають пенсіонери, які:

Отримують пенсію менше ніж 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством).

Проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309).

Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та іншої допомоги на проживання ВПО.

В яких регіонах надається допомога

! Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Луганська область

Миколаївська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Як отримати кошти

! Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року.

Способи виплати додаткової грошової допомоги визначені наступним чином:

Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, допомога виплачується на їх банківські рахунки.

Пенсіонерам, які отримують пенсії через АТ "Укрпошта", починаючи з січня 2024 року, допомога надається через відділення АТ "Укрпошта".

Період надання щомісячної додаткової грошової допомоги від ВПП ООН залежить від фінансування проєкту.