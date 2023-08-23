Надбавки для українців: хто зможе отримати додаткову виплату до 1 листопада

Уряд запровадив надбавку для деяких категорій населення. Додаткові виплати можна буде отримати до 1 листопада 2023 року.

Які надбавки можуть отримати українці

У серпні до Дня Незалежності додаткові виплати отримають пенсіонери що мають особливі заслуги перед державою. Однак, уряд вирішив надати надбавки і іншим категоріям населення.

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Виплати зможуть отримати українці, що мають особливі заслуги перед державою і при цьому вони не є пенсіонерами.

Деякими питаннями соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема, ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.

– йдеться у постанові.

Пенсіонери отримують надбавку автоматично, з пенсією. Інші люди, які підпадають під визначені категорії, мають звернутися у ПФУ для надання коштів.

Хто отримає надбавку до Дня Незалежності: