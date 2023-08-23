У кого в Україні найвищі пенсії

ПФУ опублікували статистику, згідно з якою найбільші пенсійні виплати зареєстровані і жителів Києва. Середній розмір їхніх пенсій – 7 190 гривень.

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Де ще в Україні високі пенсії:

  • у Донецькій області середній розмір виплат для пенсіонерів складає 6 601 гривню;
  • Луганська область – 6 295 гривень;
  • Рівненська область – 6 240 гривень;
  • Дніпропетровська область – 5 840 гривень;
  • Київська область – 5 462 гривні.

Які виплати отримують українські пенсіонери

Попри статистику у якій йдеться про значні виплати для жителів деяких регіонів. Загальна картина розміру пенсій виглядає так:

  • 0,6% громадян на пенсії мають 1 227,80 гривень;
  • 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
  • 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 10,4% – понад 10 000 гривень.