У кого в Україні найвищі пенсії

ПФУ опублікували статистику, згідно з якою найбільші пенсійні виплати зареєстровані і жителів Києва. Середній розмір їхніх пенсій – 7 190 гривень.

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Де ще в Україні високі пенсії:

у Донецькій області середній розмір виплат для пенсіонерів складає 6 601 гривню;

Луганська область – 6 295 гривень;

Рівненська область – 6 240 гривень;

Дніпропетровська область – 5 840 гривень;

Київська область – 5 462 гривні.

Зверніть увагу! Найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області – менше 4 тисяч гривень. За умови, що середній розмір виплат в Україні – 5 311,44 гривні.

Які виплати отримують українські пенсіонери

Попри статистику у якій йдеться про значні виплати для жителів деяких регіонів. Загальна картина розміру пенсій виглядає так:

0,6% громадян на пенсії мають 1 227,80 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень.

Зауважте! Найменший розмір пенсії в Україні – 2 093 гривні для осіб, що продовжують працювати.