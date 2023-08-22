Чому можуть скасувати субсидію

Українці, що мають заборгованості за комунальні, втратять субсидію. Йдеться про громадян, які не оплачують комунальні мінімум 3 місяці та приховують свої додаткові доходи.

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Олена Охріменко Директорка департаменту Пенсійного фонду Субсидія скасовується, якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 гривень і не є погашеною Щоб повернути в виплати, вам потрібно буде погасити заборгованість і звернутися у ПФУ для поновлення пільг. Кому ще скасують субсидію: якщо серед вказаних у заяві членів родини, є інше місце проживання, де вони і перебувають;

громадянам, що придбали нове авто (яке має менш як 5 років з моменту виготовлення);

особи, які мають депозит більше ніж 100 тисяч гривень;

якщо перевірка виявила у вас прихований дохід;

у випадку, коли заявники змінили місце проживання;

помер громадянин, що був отримувачем субсидії. Як оформити субсидію

На субсидію мають право малозабезпечені верстви населення, які не можуть самостійно оплатити комунальні. Щоб оформити собі пільги, вам необхідно звернутися до ПФУ, ЦНАПу або у найближче Управління соцзахисту: Для оформлення субсидії необхідно:

написати заяву;

скласти декларацію про доходи;

додати документи про додаткові пільги;

прикріпити договір про право власності чи оренду.

Середній розмір субсидій у неопалювальний сезон 350 – 400 гривень.