Наскільки зросли тарифи для українців

Під час війни український уряд пообіцяв не підвищувати комунальні. Однак, складна економічна ситуація змусила деяких регуляторів таки збільшити розмір тарифів. З липня 2022 року по липень 2023 року вартість комуналки зросла на 14,7%.

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Електроенергія

Це збільшення тарифу викликало найбільше обурення серед українців. З червня 2023 року електроенергія почала коштувати 2,64 гривні за кіловат-годину. Ціна зросла на 69,7%.

Не дивлячись на те, що це значне збільшення вартості – цієї суми досі недостатньо. Насправді вартість електроенергії для українців мала б складати до 7 гривень за кіловат-годину.

Зараз різницю між закупкою та тарифом для споживачів, покривають регулятори.

Водопостачання та водовідведення

Влада виступила категорично проти зміни ціни на воду. НКРЕКП навіть отримали підозру у співпраці з чиновниками, оскільки спочатку компанія оголосила про збільшення ціни на водопостачання, але потім скасувала рішення, зважаючи на заклики прем'єр-міністра Шмигаля.

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Проте, збільшення ціни на воду варто очікувати. Станом на тепер, водоканали не можуть покривати власних витрат.

Інші комунальні

Зросла вартість і індивідуальних платежів для українців. В середньому ці послуги зросли на:

каналізація – 0,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 2,7%;

утримання та ремонт житла – 10,6%;

прибирання сміття – 14,3%.

Цікаво! Вартість гарячої води навпаки стала меншою – на 0,2%.

Підвищення тарифів буде, проте не найближчим часом. Направду, українцям варто дочекатися осені. Росіяни, вірогідно, знову намагатимуться знищити енергосистему України. Від того як ми впораємось із цим і залежить майбутній розмір тарифів.