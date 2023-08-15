Наскільки зросли тарифи для українців
Під час війни український уряд пообіцяв не підвищувати комунальні. Однак, складна економічна ситуація змусила деяких регуляторів таки збільшити розмір тарифів. З липня 2022 року по липень 2023 року вартість комуналки зросла на 14,7%.
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- Електроенергія
Це збільшення тарифу викликало найбільше обурення серед українців. З червня 2023 року електроенергія почала коштувати 2,64 гривні за кіловат-годину. Ціна зросла на 69,7%.
Не дивлячись на те, що це значне збільшення вартості – цієї суми досі недостатньо. Насправді вартість електроенергії для українців мала б складати до 7 гривень за кіловат-годину.
Зараз різницю між закупкою та тарифом для споживачів, покривають регулятори.
- Водопостачання та водовідведення
Влада виступила категорично проти зміни ціни на воду. НКРЕКП навіть отримали підозру у співпраці з чиновниками, оскільки спочатку компанія оголосила про збільшення ціни на водопостачання, але потім скасувала рішення, зважаючи на заклики прем'єр-міністра Шмигаля.
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Проте, збільшення ціни на воду варто очікувати. Станом на тепер, водоканали не можуть покривати власних витрат.
- Інші комунальні
Зросла вартість і індивідуальних платежів для українців. В середньому ці послуги зросли на:
- каналізація – 0,7%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – 2,7%;
- утримання та ремонт житла – 10,6%;
- прибирання сміття – 14,3%.
Підвищення тарифів буде, проте не найближчим часом. Направду, українцям варто дочекатися осені. Росіяни, вірогідно, знову намагатимуться знищити енергосистему України. Від того як ми впораємось із цим і залежить майбутній розмір тарифів.