Насколько выросли тарифы для украинцев

Во время войны украинское правительство пообещало не повышать коммунальные. Однако сложная экономическая ситуация заставила некоторых регуляторов увеличить размер тарифов. С июля 2022 по июль 2023 стоимость коммуналки выросла на 14,7%.

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Электроэнергия

Это увеличение тарифа вызвало наибольшее негодование среди украинцев. С июня 2023 года электроэнергия начала стоить 2,64 гривны за киловатт-час. Цена выросла на 69,7%.

Несмотря на то, что это значительное увеличение стоимости – этой суммы пока недостаточно. На самом деле стоимость электроэнергии для украинцев должна составлять до 7 гривен за киловатт-час.

Сейчас разницу между закупкой и тарифом для потребителей покрывают регуляторы.

Водоснабжение и водоотвод

Власти выступили категорически против изменения цены на воду. НКРЭКУ даже получили подозрение в сотрудничестве с чиновниками, поскольку сначала компания объявила об увеличении цены на водоснабжение, но затем отменила решение, учитывая призывы премьер-министра Шмыгаля.

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Тем не менее, увеличения цены на воду следует ожидать. По состоянию на сегодняшний день, водоканалы не могут покрывать собственных затрат.

Другие коммунальные

Выросла стоимость и индивидуальных платежей для украинцев. В среднем эти услуги выросли на:

канализация – 0,7%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7%;

содержание и ремонт жилья – 10,6%;

уборка мусора – 14,3%.

Любопытно! Стоимость горячей воды наоборот стала меньше – на 0,2%.

Повышение тарифов будет, но не в ближайшее время. Действительно, украинцам стоит дождаться осени. Россияне, вероятно, снова постараются уничтожить энергосистему Украины. От того, как мы справимся с этим и зависит будущий размер тарифов.