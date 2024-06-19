Какая стоимость электроэнергии в 2024 году

Таким образом, из-за роста тарифа на электроэнергию, сейчас 1 киловатт света стоит 4,32 гривны. До 1 июня 2024 года этот тариф составлял 2,64 гривны. Однако из-за разрушения энергосистемы в результате российских ракетных обстрелов, стоимость электроэнергии пришлось пересмотреть.

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Впрочем, как отметил премьер в эфире телемарафона, новый тариф устанавливали исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго, передает 24 Канал. По словам премьера, государство тратит около 90 миллиардов гривен, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения.

Важно! Шмыгаль также отметил, что тариф 4,32 гривны за киловатт-час зафиксирован на один год и обеспечен субсидиями.

Как вырастут платежки за свет

Если взять за основу новый тариф, то с июня стоимость потребленных киловатт вырастет с 420 гривен до почти 1 700 гривен, в зависимости от объема потребления электроэнергии. В то же время украинцы могут заплатить за свет вдвое меньше, если в частном доме или квартире установлен многозонный прибор учета.

Интересно! В течение отопительного сезона с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года потребители, которые пользуются электроотопительными установками, смогут воспользоваться льготным тарифом в 2,64 гривны за киловатт-час, но только в случае, если их потребление не превышает 2 000 киловатт-часов в месяц в этот период.