Какая стоимость электроэнергии в 2024 году
Таким образом, из-за роста тарифа на электроэнергию, сейчас 1 киловатт света стоит 4,32 гривны. До 1 июня 2024 года этот тариф составлял 2,64 гривны. Однако из-за разрушения энергосистемы в результате российских ракетных обстрелов, стоимость электроэнергии пришлось пересмотреть.
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Впрочем, как отметил премьер в эфире телемарафона, новый тариф устанавливали исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго, передает 24 Канал. По словам премьера, государство тратит около 90 миллиардов гривен, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения.
Как вырастут платежки за свет
Если взять за основу новый тариф, то с июня стоимость потребленных киловатт вырастет с 420 гривен до почти 1 700 гривен, в зависимости от объема потребления электроэнергии. В то же время украинцы могут заплатить за свет вдвое меньше, если в частном доме или квартире установлен многозонный прибор учета.