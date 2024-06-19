Яка вартість електроенергії у 2024 році

Таким чином, через зростання тарифу на електроенергію, нині 1 кіловат світла коштує 4,32 гривні. До 1 червня 2024 цей тариф становив 2,64 гривні. Однак, через руйнування енергосистеми внаслідок російських ракетних обстрілів, вартість електроенергії прийшлось переглянути.

Читайте також: Щоб не переплачувати: коли треба подавати показники лічильників

Втім, як зазначив прем'єр в ефірі телемарафону, новий тариф встановлювали виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго, передає 24 Канал. За словами прем'єра, держава витрачає близько 90 мільярдів гривень, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення.

Важливо! Шмигаль також наголосив, що тариф 4,32 гривні за кіловат-годину зафіксований на один рік і забезпечений субсидіями.

Як зростуть платіжки за світло

Якщо взяти за основу новий тариф, то з червня вартість спожитих кіловатів зросте з 420 гривень до майже 1 700 гривень, залежно від обсягу споживання електроенергії. Водночас українці можуть сплатити за світло удвічі менше, якщо у приватному будинку або квартирі встановлений багатозонний прилад обліку.

Цікаво! Протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року споживачі, які користуються електроопалювальними установками, зможуть скористатися пільговим тарифом у 2,64 гривні за кіловат-годину, але лише в разі, якщо їхнє споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин на місяць у цей період.