Як платити за комуналку менше
У компанії ДТЕК пояснюють, що тариф на електроенергію розраховується відповідно до коефіцієнта, який визначає, коли саме відбувалися витрати. Вночі, ви платите за електрику на 50% дешевше.
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Для того, щоб оплата була меншою, встановіть двозонний або тризонний лічильник. Ці пристрої дозволяють визначити час витрат і знизити вартість комунальних.
При розрахунках за зонним лічильником до чинного тарифу застосовуються коефіцієнти, в результаті ви сплачуєте за спожиту електроенергію за різними тарифами,
– пояснили у ДТЕК.
Коефіцієнти, які застосовуються до лічильників:
Двозонний:
- День (з 07:00 до 23:00) – коефіцієнт, який застосовується до тарифу 1,0;
- Ніч (з 23:00 до 07:00) – 0,5.
Тризонний:
- Пік (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) – 1,5;
- Напівпік (з 07:00 до 08:00; 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) – 1,0;
- Ніч (з 23:00 до 07:00) – 0,4.
У ДТЕК зауважують, що найкраще використовувати електроприлади зі значною потужністю саме вночі.