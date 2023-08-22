Як платити за комуналку менше

У компанії ДТЕК пояснюють, що тариф на електроенергію розраховується відповідно до коефіцієнта, який визначає, коли саме відбувалися витрати. Вночі, ви платите за електрику на 50% дешевше.

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Для того, щоб оплата була меншою, встановіть двозонний або тризонний лічильник. Ці пристрої дозволяють визначити час витрат і знизити вартість комунальних.

При розрахунках за зонним лічильником до чинного тарифу застосовуються коефіцієнти, в результаті ви сплачуєте за спожиту електроенергію за різними тарифами,

– пояснили у ДТЕК.

Ціна тарифу на електроенергію зараз – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Коефіцієнти, які застосовуються до лічильників:

Двозонний:

День (з 07:00 до 23:00) – коефіцієнт, який застосовується до тарифу 1,0;

Ніч (з 23:00 до 07:00) – 0,5.

Тризонний:

Пік (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) – 1,5;

Напівпік (з 07:00 до 08:00; 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) – 1,0;

Ніч (з 23:00 до 07:00) – 0,4.

Зверніть увагу! Якщо ви користуєтесь саме тризонним лічильником, то в час пік тариф для вас коштуватиме не 2,64 гривні за кіловат-годину, а 3,96 гривні.

У ДТЕК зауважують, що найкраще використовувати електроприлади зі значною потужністю саме вночі.