Как платить за коммуналку меньше

В компании ДТЭК объясняют, что тариф на электроэнергию рассчитывается в соответствии с коэффициентом, определяющим, когда именно происходили расходы. Ночью вы платите за электричество на 50% дешевле.

Читайте также Как подать показатели счетчика электроэнергии онлайн: подробная инструкция

Для того чтобы оплата была меньше, установите двухзонный или трехзонный счетчик. Эти устройства позволяют определить время затрат и снизить стоимость коммунальных.

При расчетах по зонному счетчику к действующему тарифу применяются коэффициенты, в результате вы платите за потребленную электроэнергию по разным тарифам,

– объяснили в ДТЭК.

Цена тарифа на электроэнергию сейчас – 2,64 гривны за киловатт-час.

Коэффициенты, применяемые к счетчикам:

Двухзонный:

День (с 07:00 до 23:00) – коэффициент, применяемый к тарифу 1,0;

Ночь (с 23:00 до 07:00) – 0,5.

Трехзонный:

Пик (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – 1,5;

Полупик (с 07:00 до 08:00; 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) – 1,0;

Ночь (с 23:00 до 07:00) – 0,4.

Обратите внимание! Если вы пользуетесь именно трехзонным счетчиком, то в час пик тариф для вас обойдется не в 2,64 гривны за киловатт-час, а в 3,96 гривны.

В ДТЭК отмечают, что лучше использовать электроприборы со значительной мощностью именно ночью.