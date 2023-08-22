Как платить за коммуналку меньше
В компании ДТЭК объясняют, что тариф на электроэнергию рассчитывается в соответствии с коэффициентом, определяющим, когда именно происходили расходы. Ночью вы платите за электричество на 50% дешевле.
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Для того чтобы оплата была меньше, установите двухзонный или трехзонный счетчик. Эти устройства позволяют определить время затрат и снизить стоимость коммунальных.
При расчетах по зонному счетчику к действующему тарифу применяются коэффициенты, в результате вы платите за потребленную электроэнергию по разным тарифам,
– объяснили в ДТЭК.
Коэффициенты, применяемые к счетчикам:
Двухзонный:
- День (с 07:00 до 23:00) – коэффициент, применяемый к тарифу 1,0;
- Ночь (с 23:00 до 07:00) – 0,5.
Трехзонный:
- Пик (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – 1,5;
- Полупик (с 07:00 до 08:00; 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) – 1,0;
- Ночь (с 23:00 до 07:00) – 0,4.
В ДТЭК отмечают, что лучше использовать электроприборы со значительной мощностью именно ночью.