Почему могут отменить субсидию

Украинцы, имеющие задолженности за коммунальные, лишатся субсидии. Речь идет о гражданах, не оплачивающих коммунальные минимум 3 месяца и скрывают свои дополнительные доходы.

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Елена Охрименко Директор департамента Пенсионного фонда Субсидия отменяется, если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 гривен и не погашена Чтобы вернуть в выплаты, вам нужно будет погасить задолженность и обратиться в ПФУ для возобновления льгот. Кому еще отменят субсидию: если среди указанных в заявлении членов семьи есть другое место жительства, где они и находятся;

гражданам, которые приобрели новый автомобиль (имеющий менее 5 лет с момента изготовления);

лица, имеющие депозит более 100 тысяч гривен;

если проверка обнаружила у вас скрытый доход;

в случае, если заявители сменили место жительства;

умер гражданин, являвшийся получателем субсидии. Как оформить субсидию

На субсидию имеют право малоимущие слои населения, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные. Чтобы оформить себе льготы, вам необходимо обратиться в ПФУ, ЦНАП или в ближайшее Управление соцзащиты: Для оформления субсидии необходимо:

написать заявление;

составить декларацию о доходах;

добавить документы о дополнительных льготах;

прикрепить договор о праве собственности или аренде.

Средний размер субсидий в неотапливаемый сезон 350 – 400 гривен.