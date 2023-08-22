Почему могут отменить субсидию
Украинцы, имеющие задолженности за коммунальные, лишатся субсидии. Речь идет о гражданах, не оплачивающих коммунальные минимум 3 месяца и скрывают свои дополнительные доходы.
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Субсидия отменяется, если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 гривен и не погашена
Чтобы вернуть в выплаты, вам нужно будет погасить задолженность и обратиться в ПФУ для возобновления льгот.
Кому еще отменят субсидию:
- если среди указанных в заявлении членов семьи есть другое место жительства, где они и находятся;
- гражданам, которые приобрели новый автомобиль (имеющий менее 5 лет с момента изготовления);
- лица, имеющие депозит более 100 тысяч гривен;
- если проверка обнаружила у вас скрытый доход;
- в случае, если заявители сменили место жительства;
- умер гражданин, являвшийся получателем субсидии.
Как оформить субсидию
На субсидию имеют право малоимущие слои населения, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные. Чтобы оформить себе льготы, вам необходимо обратиться в ПФУ, ЦНАП или в ближайшее Управление соцзащиты: Для оформления субсидии необходимо:
- написать заявление;
- составить декларацию о доходах;
- добавить документы о дополнительных льготах;
- прикрепить договор о праве собственности или аренде.