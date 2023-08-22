Почему могут отменить субсидию

Украинцы, имеющие задолженности за коммунальные, лишатся субсидии. Речь идет о гражданах, не оплачивающих коммунальные минимум 3 месяца и скрывают свои дополнительные доходы.

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Елена Охрименко

Директор департамента Пенсионного фонда

Субсидия отменяется, если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 гривен и не погашена

Чтобы вернуть в выплаты, вам нужно будет погасить задолженность и обратиться в ПФУ для возобновления льгот.

Кому еще отменят субсидию:

  • если среди указанных в заявлении членов семьи есть другое место жительства, где они и находятся;
  • гражданам, которые приобрели новый автомобиль (имеющий менее 5 лет с момента изготовления);
  • лица, имеющие депозит более 100 тысяч гривен;
  • если проверка обнаружила у вас скрытый доход;
  • в случае, если заявители сменили место жительства;
  • умер гражданин, являвшийся получателем субсидии.

Как оформить субсидию

На субсидию имеют право малоимущие слои населения, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные. Чтобы оформить себе льготы, вам необходимо обратиться в ПФУ, ЦНАП или в ближайшее Управление соцзащиты: Для оформления субсидии необходимо:
  • написать заявление;
  • составить декларацию о доходах;
  • добавить документы о дополнительных льготах;
  • прикрепить договор о праве собственности или аренде.