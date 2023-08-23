Які надбавки можуть отримати українці
У серпні до Дня Незалежності додаткові виплати отримають пенсіонери що мають особливі заслуги перед державою. Однак, уряд вирішив надати надбавки і іншим категоріям населення.
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Виплати зможуть отримати українці, що мають особливі заслуги перед державою і при цьому вони не є пенсіонерами.
Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема, ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.
– йдеться у постанові.
Хто отримає надбавку до Дня Незалежності:
- жертви нацистських переслідувань;
- ветерани війни;
- постраждалі під час воєнних дій в Україні;
- люди, які мають особливі заслуги перед державою;
- члени сім'ї загиблих військових;
- учасники та постраждалі під час Революції Гідності;
- члени родин загиблих військових;
- люди, які мають I – III групу інвалідності внаслідок бойових дій.