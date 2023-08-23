Які надбавки можуть отримати українці

У серпні до Дня Незалежності додаткові виплати отримають пенсіонери що мають особливі заслуги перед державою. Однак, уряд вирішив надати надбавки і іншим категоріям населення.

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Виплати зможуть отримати українці, що мають особливі заслуги перед державою і при цьому вони не є пенсіонерами.

Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема, ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року.

– йдеться у постанові.

Зауважте! Пенсіонери отримують надбавку автоматично, з пенсією. Інші люди, які підпадають під визначені категорії, мають звернутися у ПФУ для надання коштів.

Хто отримає надбавку до Дня Незалежності:

жертви нацистських переслідувань;

ветерани війни;

постраждалі під час воєнних дій в Україні;

люди, які мають особливі заслуги перед державою;

члени сім'ї загиблих військових;

учасники та постраждалі під час Революції Гідності;

члени родин загиблих військових;

люди, які мають I – III групу інвалідності внаслідок бойових дій.

Розмір надбавок буде від 450 до 3 100 гривень.