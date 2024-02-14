Надбавка до пенсії за дітей: хто може на неї розраховувати

14 лютого 2024, 17:40
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Джерело:

ПФУ

Деяким пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років, встановлюється надбавка до пенсії. Проте, у певному випадку виплата надбавки може припинитися.

Хто саме може отримати надбавку

Законодавством передбачено встановлення таких надбавок, зокрема й до пенсій за вислугу років. Тобто пенсіонер, який має на утриманні дитину віком до 18 років – має право на призначення цієї надбавки. За умови, що людина не працює та не є фізичною особою – підприємцем.

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Надбавка призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Зауважте! Щоб оформити надбавку потрібно звернутися до ПФУ.

Як ще можна збільшити пенсію

  • Надбавка за віком та за додатковий стаж

Також кожен пенсіонер може автоматично отримати надбавку після досягнення певного віку. Їх розмір такий:

  • від 70 до 74 років включно – додаткові 300 гривень;
  • від 75 до 79 років – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Ще існують доплати за додатковий стаж. Якщо пенсіонер відпрацював понад 35 років для чоловіків, або 30 років для жінок, то він отримає по 1% від розміру пенсії за кожен понаднормовий рік. Проте сума за рік не може перевищувати 20,9 гривні.

  • Надбавка за звання "Почесного донора України"

Також надбавки для осіб, які мають звання "Почесного донора України". Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу.  Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:

  • 40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;
  • 60 доз плазми.

Яка мінімальна пенсія у 2024 році

Мінімальні пенсійні виплати зросли вже з 1 січня. Раніше сума становила 2 093 гривень. Втім зараз вона сягнула 2 361 гривні, а максимальна пенсія – 23 610 гривень.

Зверніть увагу! Цьогоріч, як і торік, пенсіонерам навесні проіндексують їхні виплати. Це відбуватиметься у два підходи: березень та липень.
Автор: Катерина Добровольська