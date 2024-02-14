Надбавка до пенсії за дітей: хто може на неї розраховувати

Деяким пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років, встановлюється надбавка до пенсії. Проте, у певному випадку виплата надбавки може припинитися.

Хто саме може отримати надбавку

Законодавством передбачено встановлення таких надбавок, зокрема й до пенсій за вислугу років. Тобто пенсіонер, який має на утриманні дитину віком до 18 років – має право на призначення цієї надбавки. За умови, що людина не працює та не є фізичною особою – підприємцем.

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Надбавка призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як ще можна збільшити пенсію

Надбавка за віком та за додатковий стаж

Щоб оформити надбавку потрібно звернутися до ПФУ.

Також кожен пенсіонер може автоматично отримати надбавку після досягнення певного віку. Їх розмір такий:

від 70 до 74 років включно – додаткові 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Ще існують доплати за додатковий стаж. Якщо пенсіонер відпрацював понад 35 років для чоловіків, або 30 років для жінок, то він отримає по 1% від розміру пенсії за кожен понаднормовий рік. Проте сума за рік не може перевищувати 20,9 гривні.

Надбавка за звання "Почесного донора України"

Також надбавки для осіб, які мають звання "Почесного донора України". Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:

40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;

60 доз плазми.

Яка мінімальна пенсія у 2024 році

Мінімальні пенсійні виплати зросли вже з 1 січня. Раніше сума становила 2 093 гривень. Втім зараз вона сягнула 2 361 гривні, а максимальна пенсія – 23 610 гривень.

Цьогоріч, як і торік, пенсіонерам навесні проіндексують їхні виплати. Це відбуватиметься у два підходи: березень та липень.