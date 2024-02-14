Кто именно может получить надбавку
Законодательством предусмотрено установление таких надбавок, в том числе и к пенсиям за выслугу лет. То есть пенсионер, который имеет на содержании ребенка в возрасте до 18 лет – имеет право на назначение этой надбавки. При условии, что человек не работает и не является физическим лицом-предпринимателем.
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Надбавка назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Как еще можно увеличить пенсию
Надбавка по возрасту и за дополнительный стаж
Также каждый пенсионер может автоматически получить надбавку после при достижении определенного возраста. Их размер таков:
- от 70 до 74 лет включительно – дополнительные 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Еще существуют доплаты за дополнительный стаж. Если пенсионер отработал более 35 лет для мужчин, или 30 лет для женщин, то он получит по 1% от размера пенсии за каждый сверхурочный год. Однако сумма за год не может превышать 20,9 гривен.
- Надбавка за звание "Почетного донора Украины"
Также надбавки для лиц, которые имеют звание "Почетного донора Украины". Их надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:
- 40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;
- 60 доз плазмы.
Какая минимальная пенсия в 2024 году
Минимальные пенсионные выплаты выросли уже с 1 января. Ранее сумма составляла 2 093 гривен. Впрочем, сейчас она достигла 2 361 гривны, а максимальная пенсия – 23 610 гривен.