Как будут предоставлять соцвыплаты дальше

Советник президента Олег Устенко в эфире телемарафона заявил, что соцвыплаты являются приоритетами в бюджете. Правительство делает все, чтобы выплачивать эти средства стабильно.

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Олег Устенко Советник президента Украины Если ситуация будет критической, то социальные выплаты все равно будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать.

Безусловно, приоритетом расходов из бюджета является оборонный сектор. Украинские чиновники продолжают тратить на него большинство средств.

Однако Устенко отметил, что соцвыплаты будут предоставляться даже при критической ситуации с поддержкой США. Для этого есть финансовые возможности. Чтобы обеспечить эту перспективу, необходимо будет ввести жесткую экономию. Например, остановить некоторые инвестиционные программы на определенный период.

То есть их поставят на паузу или будут выполнять, когда прояснится ситуация с расчетами по ним. И когда поступят дополнительные средства в страну,

– уточняет Устенко

Почему Украина не получает средства от США

1 февраля Европейский совет утвердил помощь для Украины в сумме 50 миллиардов евро. США до сих пор рассматривает пакет поддержки украинского бюджета. Ожидаемая сумма американской помощи – 60 миллиардов долларов.

11 февраля сенат США уже поддержал законопроект относительно предоставления средств для Украины. Окончательное голосование состоится чуть позже.

Известно, что помощь от США будет предоставляться не только на социальный сектор. Большая ее часть будет тратиться именно на оборону. Однако не стоит рассчитывать, что Украина сразу получит все средства, деньги будут перечисляться постепенно.