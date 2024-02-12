Як надаватимуть соцвиплати далі

Радник президента Олег Устенко в ефірі телемарафону заявив, що соцвиплати є пріоритетами у бюджеті. Уряд робить все, аби виплачувати ці кошти стабільно.

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Олег Устенко Радник президента України Якщо ситуація буде критичною, то соціальні виплати все одно триватимуть. Все, що стосується несоціального характеру, їх доведеться, навіть незважаючи на розроблені графіки, пересувати.

Безумовно, пріоритетом видатків з бюджету є оборонний сектор. Українські урядовці продовжують витрачати на нього більшість коштів.

Однак, Устенко наголосив, що соцвиплати надаватимуться навіть за критичної ситуації с підтримкою США. Для цього є фінансові можливості. Аби забезпечити цю перспективу, необхідно буде ввести жорстку економію. Наприклад, зупинити деякі інвестиційні програми на певний період.

Тобто їх поставлять на паузу або будуть виконувати, коли проясниться ситуація з розрахунками за ними. І коли надійдуть додаткові кошти в країну,

– уточнює Устенко

Чому Україна не отримує кошти від США

1 лютого Європейська рада затвердила допомогу для України у сумі 50 мільярдів євро. США є досі розглядає пакет підтримки українського бюджету. Очікувана сума американської допомоги – 60 мільярдів доларів.

11 лютого сенат США уже підтримав законопроєкт відносно надання коштів для України. Остаточне голосування відбудеться трохи згодом.

Відомо, що допомога від США буде надаватися не тільки на соціальний сектор. Більша її частина витрачатиметься саме на оборону. Однак, не варто розраховувати, що Україна одразу отримає усі кошти, гроші перераховуватимуться поступово.