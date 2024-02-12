Що відбувається з російською економікою

Економічний оглядач BBC Фейсал Іслам повідомляє, що зараз військові видатки з російського бюджету складають 40%. Такі ж показники були у пізньому периоді СРСР.

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Російська економіка зростає саме на тлі зростання виробництва зброї. Попри те, що зараз це здається позитивним розвитком подій, Іслам вважає інакше. Оскільки у довгостроковій перспективі це матиме значні негативні наслідки.

Нещодавно у МВФ заявили, що санкції мають незначний вплив на російську економіку. Тому прогноз економічного зростання в Росії у 2022 році було покращено з 1,1% до 2,6%.

Іслам вважає, що нафтові санкції не є ефективними, вони мають бути жорсткішими. Об'єми видобутку російської сировини не сильно зменшились після початку повномасштабної війни. Зараз середній показник на добу – 9,5 мільйона барелів.

Кремлю вдається нівелювати санкції, завдяки пошуку нових шляхів транспортування сировини. В основному, російську нафту купують у Індії та Китаї.

Що буде з економікою Росії далі

Маємо розуміти, що виготовлення зброї у випадку Росії – неефективна історія, оскільки Кремль продовжує війну. Відповідно, російська економіка лише втрачає ресурси і, при цьому, посилюється залежність від Китаю.

З року в рік Москва віддає в заставу своє майбутнє Пекіну. Це один із прикладів того, як Росія стає дедалі слабшою економічно внаслідок цієї війни,

– заявляє Іслам

Також Росія стає більш залежною від Ірану та Північної Кореї. Встановлення таких зв'язків якраз демонструє слабкість Москви.