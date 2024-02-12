Что происходит с российской экономикой

Экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам сообщает, что сейчас военные расходы из российского бюджета составляют 40%. Такие же показатели были в позднем периоде СССР.

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Российская экономика растет именно на фоне роста производства оружия. Несмотря на то, что сейчас это кажется положительным развитием событий, Ислам считает иначе. Поскольку в долгосрочной перспективе это будет иметь значительные негативные последствия.

Недавно в МВФ заявили, что санкции имеют незначительное влияние на российскую экономику. Поэтому прогноз экономического роста в России в 2022 году был улучшен с 1,1% до 2,6%.

Ислам считает, что нефтяные санкции не являются эффективными, они должны быть более жесткими. Объемы добычи российского сырья не сильно уменьшились после начала полномасштабной войны. Сейчас средний показатель в сутки – 9,5 миллиона баррелей.

Кремлю удается нивелировать санкции, благодаря поиску новых путей транспортировки сырья. В основном, российскую нефть покупают в Индии и Китае.

Что будет с экономикой России дальше

Нужно понимать, что изготовление оружия в случае России – неэффективная история, поскольку Кремль продолжает войну. Соответственно, российская экономика только теряет ресурсы и, при этом, усиливается зависимость от Китая.

Из года в год Москва отдает в залог свое будущее Пекину. Это один из примеров того, как Россия становится все слабее экономически в результате этой войны,

– заявляет Ислам

Также Россия становится более зависимой от Ирана и Северной Кореи. Установление таких связей как раз демонстрирует слабость Москвы.