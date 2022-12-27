У реформі "10-10-10" може з'явитись додатковий податок на зняття готівки

Оновлена концепція реформи "10-10-10" передбачає суттєве обмеження готівкових операцій. Зокрема мовиться про запровадження додаткового податку на зняття готівки.

Податок на зняття готівки

Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем. Разом з тим у матеріалі підкреслюється, що дана пропозиція найбільш спірна.

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Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 гривень у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 гривень та податок.

Податок на зняття готівки може не увійти у законопроєкт

Така податкова пропозиція зараз на етапі дискусій та пропозицій, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами співрозмовника ЕП в Офісі президента, залученого до реформи, вона "точно буде менше ніж 10%".

Разом з тим існує ймовірність, що у фінальний законопроєкт податок на зняття готівки не увійде. Це буде залежати від остаточних ставок ПДВ та ПДФО, які авторам вдасться відстояти під час дискусії з міжнародними партнерами.

Проте майже напевно в податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки. Серед них – заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції.

Усі наведені обмеження та податок на готівку автори пропонують вводити лише тоді, коли в Україні не буде проблем з безготівковими розрахунками, зокрема внаслідок тривалих блекаутів та відсутності стабільного зв'язку,

– мовиться у матеріалі ЕП.

Що відомо про податкову реформу "10-10-10"

Концепція "10–10–10" передбачає зниження ставок податку на доходи фізосіб, на прибуток підприємств та податку на додану вартість – до 10%. Також повне скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та підняття ставки військового збору вдвічі з 1,5% до 3%.