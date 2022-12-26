Про це першим заявив секретар держдуми Росії Вьячєслав Валодін у своїх соціальних мережах, а згодом ініціативу підтримав заступник очільника фракції "єдіная расія" Андрєй Ісаєв. Бізнес 24 передає деталі.

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Росіян, які втекли з Росії, хочуть покарати підвищенням податків

В одній зі своїх соцмереж Валодін запропонував скасувати податкові преференції для росіян, які покинули країну-агресорку, і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Посіпака Путіна вважає, що "так буде справедливо".

Є ті, хто вважає, що необхідно давати преференції і пільги тим, які покинули нашу країну (Росію – ред. 24 канал), аби вони повертались назад. Це неправильно. Цілком зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся. Решта має розуміти: більшість суспільства не підтримує їхнього вчинку – вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких,

– стверджує Валодін.

До слова, "замруководітєля" путінської партії Андрєй Ісаєв пояснив, що підвищення податків стосуватиметься росіян, які є самозайнятими, та приватних підприємців, які виїхали з Росії. За його словами, наразі такі податкові резиденти й далі сплачують пільгову ставку податків. Мовиться, зокрема, й про тих росіян, які продовжують працювати на російські компанії дистанційно, з-за кордону.

Так, у держдумі країни-терористки пропонують змінити "законодавство", аби росіяни за кордоном не мали можливості перебувати у статусі самозайнятих, а були змушені оформлювати трудові договори, що автоматично збільшить суми сплачуваних ними податків. Очікується, що відповідні зміни до "законодавства" країни-агресорки держдума ухвалить навесні наступного року.