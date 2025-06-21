Яку компенсацію можуть отримати родичі, які доглядають пенсіонера

Українці, які доглядають за літніми родичами, що потребують постійного нагляду, можуть отримувати щомісячну допомогу. Держава передбачила таку підтримку на законодавчому рівні.

Хто має право компенсацію за догляд

Допомогу можуть отримати ті українці, які є родичами особи, що потребує постійного догляду, мають медичний висновок про необхідність сторонньої опіки та проживають із цією людиною разом, ведучи спільне господарство, передає 24 Канал із посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Водночас сума виплати розраховується індивідуально: як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році це 2 920 гривень) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.

Як оформити компенсацію за догляд Для оформлення слід звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Потрібні документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи та медичне підтвердження.

Які ще є виплати на літніх людей

Пенсіонери віком понад 80 років автоматично отримують щомісячну доплату в розмірі 570 гривень за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Крім того, самотні літні українці, які потребують постійного догляду, можуть розраховувати ще на одну надбавку у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Нині це становить 944 гривні.