Чи має право на субсидію родина, чий дохід складає 20 гривень

В Україні право на субсидію мають ті родини, які повинні сплатити за житлово-комунальні послуги ту суму, яка перевищує встановлений для них обов'язковий платіж. Однак їхнє домогосподарство має відповідати певним критеріям.

Чи отримає субсидію родина з доходом у 20 тисяч гривень

Водночас розмір обов’язкового відсотка платежу за ЖКП залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Субсидія на оренду: хто та за яких обставин може її отримати

Зокрема він також залежить від середньомісячного доходу на одного члена сім'ї. Наприклад, в родині є двоє дорослих (батьки), і кожен з них отримує щомісячний дохід у розмірі 10 тисяч гривень (тобто в сумі це 20 тисяч гривень). Також серед членів сім'ї є одна неповнолітня дитина.

Тоді розрахунок субсидії має такий вигляд:

20 000 гривень ділиться на 3 (кількість людей у родині);

далі ділиться на 2 920 (прожитковий мінімум в країні);

ще ділиться на 2;

помножується на 15 (середньомісячний сукупний дохід домогосподарства).

Виходить, що 17% — це обов’язковий платіж родини. Далі 20 000 слід помножити на 17%. Таким чином виходить сума 3 400 гривень.

Якщо сума нарахувань за комунальні послуги в межах соціальних норм перевищуватиме цю суму (наприклад, 3 800 гривень), то різниця — це і є сума субсидії, яку отримає господарство. Якщо з 3 800 вирахувати 3 400, от отримуємо 400. 400 гривень і є сума субсидії.

Важливо! Кінцева вартість комунальних послуг за ними залежить від вартості їх надання в кожному окремому населеному пункті.