Хто зможе отримати таку субсидію
Субсидія на оренду житла надаватиметься деяким переселенцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
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Субсидія на оренду – важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни.
Така допомога надається ВПО, які:
- витрачають на субсидію вагому частину від доходів;
- хочуть орендувати житло, але не мають достатнього фінансового забезпечення;
- виїхали з окупації або зони активних бойових дій і не мають житлової нерухомості в умовно безпечних регіонах України, при цьому їхнє житло непридатне для проживання.
Водночас субсидія надається лише якщо:
- орендар та орендодавець не є родичами;
- орендар не отримує виплату для ВПО;
- орендодавець не отримує компенсацію за житло через програму "Прихисток".
Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необґрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг,
– уточнила Жолнович.
Як отримати субсидію на оренду
Для того аби оформити цю субсидію, потрібно звернутись у відповідальні органи з відповідною заявою, а також такими документами:
- договір оренди;
- документи, що підтверджують особливі обставини.
Подати документи можна:
- у ЦНАПі;
- У ПФУ;
- через портал електронних послуг ПФУ;
- через додаток Пенсійного фонду.
Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ,
– йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
Зверніть увагу! Підписати заяву та договір найму може законний представник власника житла, при наявності довіреності.