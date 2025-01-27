Хто зможе отримати таку субсидію

Субсидія на оренду житла надаватиметься деяким переселенцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Субсидія на оренду – важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона буде враховувати як фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло, так і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни.

Така допомога надається ВПО, які:

витрачають на субсидію вагому частину від доходів;

хочуть орендувати житло, але не мають достатнього фінансового забезпечення;

виїхали з окупації або зони активних бойових дій і не мають житлової нерухомості в умовно безпечних регіонах України, при цьому їхнє житло непридатне для проживання.

Водночас субсидія надається лише якщо:

орендар та орендодавець не є родичами;

орендар не отримує виплату для ВПО;

орендодавець не отримує компенсацію за житло через програму "Прихисток".

Це також дозволить не лише допомогти родині фінансово, але й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необґрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг,

– уточнила Жолнович.

Як отримати субсидію на оренду

Для того аби оформити цю субсидію, потрібно звернутись у відповідальні органи з відповідною заявою, а також такими документами:

договір оренди;

документи, що підтверджують особливі обставини.

Подати документи можна:

у ЦНАПі;

У ПФУ;

через портал електронних послуг ПФУ;

через додаток Пенсійного фонду.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ,

– йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Підписати заяву та договір найму може законний представник власника житла, при наявності довіреності.