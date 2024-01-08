У рази більше, ніж у 2022 році: скільки отримали місцеві бюджети минулого року

У Мінфіні розповіли, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану вдалось забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів. Відтак, він зріс на 11% у порівнянні з 2022 роком.

Де найбільший приріст

Минулого року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло на 43,8 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році. Загальна сума надходжень – 441,9 мільярда гривень.

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Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 2022 року зафіксували у таких областях:

Київській (+26%);

Черкаській (+20,8%);

Закарпатській (+17,5%);

Рівненській (+16,2%);

та у місті Києві (+17,6%).

Збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ,

– пояснили в Мінфіні.

Водночас найменший показник доходів виявили в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ. Зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Завдяки чому наповнювались місцеві бюджети

Основними доходами місцевих бюджетів у 2023 році були:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 289,4 мільярда гривень;

єдиний податок – 55,8 мільярда гривень;

плата за землю – 34,5 мільярда гривень;

акцизний податок – 22,4 мільярда гривень;

податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 14,5 мільярда гривень;

податок на нерухоме майно – 9,1 мільярда гривень.

Коштом цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.