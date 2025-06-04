Нафтові доходи Росії тануть: надходження впали до рівня 2023 року

Росія стрімко втрачає свої нафтові доходи. У травні надходження до бюджету від експорту нафти були найнижчими за останні два роки.

Як зменшуються нафтові доходи Росії

За підрахунками російського Мінфіну, доходи Росії від експорту нафти скоротилися до 430,4 мільярда рублів (5,5 мільярда доларів) – це на 32% менше, ніж минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загальні доходи від експорту газу і нафти у травні теж зменшилися – до 512,7 мільярда рублів. Падіння – більш ніж на 35% порівняно з торішніми показниками.

Важливо! Розрахунки показують, що доходи Росії від нафти в травні у порівнянні з квітнем скоротилися більш ніж удвічі.

Чому падають доходи Росії від експорту нафти

Падіння доходів від експорту нафти у Росії має як внутрішні, так і зовнішні причини. Головна зовнішня причина – падіння цін на нафту через зменшення попиту.

Тарифна політика президента США Дональда Трампа загрожує уповільненням глобальної економіки, що впливає на попит.

Країни ОПЕК+ пришвидшують видобуток нафти, що веде до перенасичення ринку.

Як наслідок у квітні середня ціна російської нафти Urals становила лише 54,76 долара за барель – це більш ніж на 25% менше, ніж минулого року.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню надходжень від продажу нафти.

У квітні курс рубля до долара зріс на 10% у річному вимірі і становив 83,317 рубля за долар. За ту саму кількість доларів уряд отримував менше рублів,

– зазначає видання.

Важливо! Доходи Росії від експорту нафти та газу залишаються основою податкових надходжень до бюджету. Однак санкції, слабкий попит і проблеми в економіці загрожують поступово підірвати цю основу.