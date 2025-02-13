Росія збільшила доходи від нафти попри усі санкції

Минулого місяця російська нафта була продана за ціною, що перевищує встановлену межу в 60 доларів за барель. Як це можливо попри усі запроваджені санкції, читайте далі.

Скільки заробила Росія на нафті

У січні доходи Росії від продажу сирої нафти та нафтопродуктів зросли на 900 мільйонів доларів порівняно з груднем та склали 15,8 мільярда доларів, передає 24 Канал із посиланням на щомісячну доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Читайте також: Як українські дрони та санкції США вплинули на видобуток нафти в Росії

Це стало можливим завдяки зростанню цін на нафту та стабільним обсягам експорту Росії. Згідно з даними агентства:

експорт нафти з Росії у січні залишився на рівні грудня – 7,4 мільйона барелів на добу;

видобуток нафти в Росії зріс до 9,2 мільйона барелів на добу, перевищивши квоту ОПЕК+;

прогноз на 2025 рік – 9,25 мільйона барелів на день, що лише на 150 тисяч барелів менше за попередній прогноз.

МЕА також повідомило, що російський експорт нафти підтримала знижена внутрішня споживаність через успішні атаки українських безпілотників на НПЗ. Агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на 170 тисяч барелів на добу в першому кварталі через ці атаки.

Санкції проти російської нафти

Сполучені Штати запровадили найбільший пакет санкцій проти російських нафтових компаній та танкерів, що перевозять російську нафту. Деякі з них набудуть чинності в лютому або березні.

Нові санкції США щодо Росії та Ірану сколихнули ринки на початку року, але вони поки що не мали істотного впливу на світові поставки нафти,

– йдеться у звіті агентства.

МЕА зазначило, що попри широкі західні енергетичні санкції, Москва використовуватиме "нові шахрайські методи судноплавства", щоб підтримати прибутковий експорт.