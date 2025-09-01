Прибуток "Роснєфті" впав більш ніж на 68%. Керівництво російської компанії звинувачує в цьому ОПЕК.

Як впали прибутки "Роснєфті"?

Гендиректор російської компанії "Роснєфть" Ігор Сєчин повідомив про падіння прибутку до 245 мільярдів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За його словами, це сталося через низькі ціни на нафту, які були спричинені збільшенням видобутку Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК. Ці коментарі, за версією видання, стали першими за кілька місяців ознаками занепокоєння Росії щодо стратегії ОПЕК+ про прискорення зростання видобутку.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники на чолі з Росією, група, відома як ОПЕК+, протягом кількох років скорочували видобуток, щоб підтримати ціни на нафту. Група, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, цього року змінила курс, намагаючись повернути собі частку ринку.

Сєчин заявив, що профіцит на світовому ринку нафти, за даними "Роснєфті" та провідних енергетичних агентств, досягне 2,6 мільйона барелів на день у четвертому кварталі, зменшивши його до 2,2 мільйона барелів на день у 2026 році.

Яка ціна нафти зараз? Станом на 29 серпня, ціна нафти Brent складала 67,60 долара за барель, WTI – 64,21 долара, а Urals – 62,22 долара за барель. Ціни на нафту коливаються через українські атаки на російські термінали та геополітичну невизначеність, але очікується їх зниження через сезонні фактори та зростання постачань ОПЕК+.

Як Росія втрачає доходи від нафти?