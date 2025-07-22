Вже у липні: доходи Росії від газу та нафти суттєво знизяться

Державні доходи Росії від нафти й газу у липні можуть знизитися приблизно на 37% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року. Прибутки можуть впасти до 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів).

Чому доходи Росії від нафти та газу впадуть?

Причиною є здешевлення нафти та зміцнення національної валюти, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Доходи від нафти й газу залишаються найважливішим джерелом надходжень для Кремля, становлячи чверть усіх доходів федерального бюджету. Тому падіння надходжень є болісним для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку після початку воєнної кампанії в Україні.

За розрахунками Reuters, середня ціна російської нафти в рублях залишалася нижчою за запланований бюджетом рівень на 2025 рік. Зокрема доходи Росії від нафти й газу за період січень-липень можуть скоротитися на 20% у річному вимірі – до 5,4 трильйона рублів.

Міністерство фінансів оприлюднить свої офіційні оцінки 5 серпня,

– зазначили у матеріалі.

Важливо! Спочатку міністерство планувало отримати 10,94 трильйона рублів від продажу нафти й газу цього року, але через падіння цін на нафту знизило прогноз до 8,32 трильйона рублів.