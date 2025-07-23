Почему доходы России от нефти и газа упадут?

Причиной является удешевление нефти и укрепление национальной валюты, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доходы от нефти и газа остаются важнейшим источником поступлений для Кремля, составляя четверть всех доходов федерального бюджета. Поэтому падение поступлений является болезненным для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность после начала военной кампании в Украине.

По расчетам Reuters, средняя цена российской нефти в рублях оставалась ниже запланированного бюджетом уровня на 2025 год. В частности доходы России от нефти и газа за период январь-июль могут сократиться на 20% в годовом измерении – до 5,4 триллиона рублей.

Министерство финансов обнародует свои официальные оценки 5 августа,

– отметили в материале.

Важно! Сначала министерство планировало получить 10,94 триллиона рублей от продажи нефти и газа в этом году, но из-за падения цен на нефть снизило прогноз до 8,32 триллиона рублей.