Как рассказал 24 Каналу политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, во время принятия 18 пакета санкций внутреннее противодействие со стороны некоторых стран было ощутимым. Говорится прежде всего о Венгрии, Словакии и Мальте.

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Что могло стать настоящим сокрушительным ударом по России?

Словакия и Мальта в диалоге с Брюсселем объясняли свое противодействие исключительно экономическими причинами. В то же время Венгрия опиралась на политические факторы, поэтому новый пакет ограничений можно назвать компромиссным и многострадальным.

Центральная санкция этого пакета – это уменьшение максимальной цены на нефть для России, чтобы покупать ее в ЕС. Конечно, Украина хотела бы дойти до отметки 30 долларов за баррель, но пока даже по 45 долларов идут серьезные дискуссии,

– отметил политолог.

Уменьшение цены до 30 долларов стало бы сокрушительным ударом для российской нефтедобывающей отрасли. Даже самые успешные скважины работали бы на грани рентабельности. Но мы осознаем, что столь резкое уменьшение – от 60 до 30 долларов – невозможно.

Однако, стоит заметить, что эта санкция может иметь не разовый, а стратегический характер. В рамках политики, которую проводят страны ОПЕК+, если будет динамичное снижение цен на нефть на мировых рынках, то может сложиться ситуация, что цена упадет ниже 45 долларов за баррель.

"До 18 пакета Россия могла даже без использования теневого танкерного флота официально продавать свою нефть европейским странам до 60 долларов. Но адаптивная ставка -15%, которую теперь ввели, – это блокирует", – объяснил Алексей Буряченко.

Соответственно какая бы ни была рыночная цена на нефть, от нее будут считать минус 15%, потом верифицировать и обновлять цену. Это хороший промежуточный выход.

Серьезное предупреждение для Китая

В новом санкционном пакете стоит обратить внимание на банковские санкции. Это сигнал для стран, которые помогают России обходить первичные санкции. Сейчас говорится о 7 китайских банках, к тому же 4 из них из Гонконга.

Это очень серьезный политический сигнал Китаю, что если он продолжит обслуживать интересы России и помогать насыщать ВПК – санкции могут масштабировать,

– отметил политолог.

Также блокируется нефтеперерабатывающее звено как один из вариантов обхода первичных санкций. Это касается, в основном, Индии и Турции, которые размещали свои нефтеперерабатывающие заводы в определенных странах, а дальше перегоняли через них сырую нефть. Так они получали серьезную прибыль.

"Если эти страны наживались на санкциях против России и фактически продавали в Европу ту же нефть только после переработки – это очень циничная история", – подчеркнул Алексей Буряченко.

Владимир Путин понимает, что Запад пытается ограничить его доходы от нефти и газа. Более того, он боится, что вскоре Европа примет еще один санкционный пакет, который поставит субъектность России под угрозу. Поэтому экономическая петля на шее диктатора сужается.

Заметим, в Кремле свирепствуют из-за решения ЕС о санкциях. Дмитрий Медведев заявил, что "Россия выстоит, несмотря на все" и не откажется от атак по Украине. Он пригрозил, что удары "будут иметь растущую силу" и призвал "учиться ненавидеть европейцев".