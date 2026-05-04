Подарунок Трампа: економіст порахував, як Росія зменшить дефіцит бюджету від продажу нафти

США послабили нафтові санкції для Росії, оскільки війна в Ірані підняла ціни на нафту до рекордних показників. Така поступка Вашингтона дозволить Москві значно скоротити дефіцит державного бюджету до кінця року.

Як скоротиться дефіцит російського бюджету?

Про те, скільки зможе заробити російський диктатор Володимир Путін на нафті, у коментарі 24 Каналу розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

За словами експерта, до початку війни США проти Ірану всі судна "тіньового флоту" Росії були завантажені і не могли продати нафту навіть по 40 – 45 доларів за барель.

Однак після початку військової операції проти Тегерану ситуація кардинально змінилася.

Мені здається, це було узгоджено з Трампом, який несподівано зняв санкції, бо через війну підняв ціну на нафту до 100 – 120 доларів за барель. І оця нафта, яка була завантажена, була розпродана за місяць і тиждень,

– зазначив Савченко.

Тому відбулося збільшення продажу сирої нафти Росії, хоча й тимчасово. Уже наступного місяця, як говорить експерт, сировини було продано менше. Однак через високі ціни в доларовому еквіваленті виручка за продаж збільшилася.

Втім, тактика і стратегія ЗСУ завдавати ударів по місцях, де нафта переробляється, зберігається чи експортується, веде до того, що її видобуток не може сягати довоєнних показників. Тому що у Росії немає можливості її зберігати та відвантажувати. Деякі свердловини навіть призупиняють видобуток.

Але попри все це, Кремль заробляє величезну суму на нафті зараз.

Олександр Савченко Ректор Міжнародного інституту бізнесу Дуже важко розрахувати, оскільки інформація відсутня. Але десь на 5% експорт сирої нафти зменшився, але ціни виросли більш ніж у два рази. І тому очевидно, що виручка від реалізації у доларовому еквіваленті суттєво зростає.

За підрахунками Савченка, якщо війна в Ірані триватиме далі, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то до кінця року Путін може отримати десь 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет.

Я робив розрахунки, що в третьому кварталі мала б відбутися така система банкрутств і банків, і компаній деяких, включно з нафтовою індустрією, Але замість цього через подарунок Трампа російська економіка почуває себе не так погано. І оцей подарунок дозволить Кремлю зменшити бюджетний дефіцит з 8 – 9 трильйонів до 5 трильйонів,

– додав експерт.

Важливо! Тобто дефіцит російського бюджету може скоротитися через послаблення санкцій з боку США майже у два рази.

Як США послабили санкції проти Росії?

В середині березня, коли ціни на нафту через війну в Ірані перевищили 100 доларів за барель, США намагалися стабілізувати ситуацію.

Щоб зменшити тиск на енергетичні ринки, Мінфін послабив санкції проти Росії. Тоді відомство видало спеціальну ліцензію, яка дозволила тимчасово продавати російську сиру нафту та нафтопродукти, пише Reuters.

Однак США встановили обмеження:

Продавати можна було тільки про ту нафту, яку завантажили на танкери до 12 березня.

Торгувати дозволили нею місяць – до 11 квітня.

Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не надасть суттєвої фінансової вигоди російському уряду,

– заявив тоді міністр фінансів США Скотт Бессент.

Однак у середині квітня санкції знову почали діяти майже у повному обсязі. Але, за словами фахівців, Росія все ще має чимало способів обійти санкції.

Зауважте! Дефіцит російського бюджету за перший квартал 2026 року сягнув 4,6 трильйона рублів – це вже перевищує запланований показник на весь рік, який становив 3,8 трильйона.

Що відомо про нафтові доходи Росії?

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що через послаблення санкцій Росія змогла додатково заробити близько 2 мільярдів доларів. Водночас економіст Олег Пендзин вважає, що реальні обсяги можуть бути суттєво вищими, ніж офіційні оцінки.

У США серед демократів лунають інші цифри — там переконані, що доходи Росії від експорту нафти вже перевищили 4 мільярди доларів.

Водночас президент Володимир Зеленський наголошує, що кожен долар, отриманий Росією від нафти, фактично перетворюється на ресурс для продовження бойових дій проти України. За його словами, у морі перебуває понад 110 танкерів так званого "тіньового флоту" Москви. На борту цих суден — понад 12 мільйонів тонн російської нафти. За оцінками, це може означати близько 10 мільярдів доларів потенційного доходу.