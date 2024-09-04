Паспорт майже необов'язковий: чи варто брати документи, щоб купити валюту

В ході війни змінилося багато правил щодо обміну валют. Тому багатьох українців цікавить чи варто брати документи до банку.

Чи треба документи при обміні валют

Якщо особа хоче купити долари до 399 999 гривень, то документи їй не знадобляться. Проте, якщо сума перевищує цю цифру, необхідно надати документ, що підтверджує особу, та РНОКПП.

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Тобто додаткові підтверджувальні документи знадобляться, якщо особа принесла на обмін значну суму.

Нагадаємо! Купити валюту в касі банку можна без обмежень, в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі відділення.

Чи є ліміти в банках

НБУ оприлюднив роз'яснення щодо купівлі готівкової іноземної валюти за безготівкові гривневі кошти. Новий ліміт встановлено на рівні 100 000 гривень на день, що відповідає існуючому ліміту на зняття готівки.

Також фізособи можуть повертати соціальні виплати отримані у інших країнах