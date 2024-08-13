Які документи потрібно подати для призначення пенсії за віком

Українці, які досягли 60 років, можуть звернутися за призначенням пенсії за віком, якщо мають достатньо стажу. Які документи потрібно подати для призначення виплат, читайте далі.

Документи для призначення пенсії в Україні

Для оформлення пенсії в Україні необхідно надати документи, що підтверджують право на пенсійне забезпечення. Зокрема, паспорт служить підтвердженням громадянства та віку, а ідентифікаційний номер дозволяє перевірити страховий стаж з 2004 року.

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Щобільше, жінкам часто доводиться подавати документи для підтвердження зміни прізвища. Експерти також повідомляють, що наразі активно оцифровуються трудові книжки та інші паперові документи про стаж.

Окремо слід зазначити, що наразі триває масове оцифрування трудових книжок та інших паперових документів про стаж. Повністю перехід на електронні трудові книжки має завершитися в 2026 році. Можна це зробити і самостійно через той самий особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Тоді там будуть автоматично відображатися дані не лише про стаж з 2004 року, а і за попередні періоди,

– додав експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

Паперовими документами, зокрема трудовою книжкою, підтверджується стаж до 2004 року.