Щоб отримати гідну пенсію: яку довідку необхідно подати у ПФУ

В Україні, щоб отримати пенсію потрібно подати заяву та пакет документів до Пенсійного фонду. Проте є нюанс з врахуванням зарплати до 2000 року.

Яку довідку треба надати ПФУ

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, що раніше, коли людина виходила на пенсію, їй обов'язково враховували дані про зарплату за будь-які п’ять років поспіль до 1 липня 2000 року і за усі періоди роботи після цієї дати.

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З 1 липня 2000 року усі дані про зарплату українців автоматично підтягуються до системи ПФУ. А от до 2000 року така інформація відсутня, тому її можна підтверджувати довідками.

Раніше такий документ був обов'язковим, але нині подавати таку довідку не потрібно. Таке варто робити, якщо майбутній пенсіонер цього дійсно хоче, адже виплати тепер призначають тільки за відомостями про зарплату після 1 липня 2000 року.

Як збільшити свою пенсію

Якщо українці напрацювали максимальний страховий стаж, вони можуть отримувати по 1% до пенсії за кожен відпрацьований рік.

Максимальний стаж:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Збільшення виплат може становити не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень), тоді надбавку розраховуватимуть згідно з нею.

Надбавку нарахують після звільнення людини з роботи.