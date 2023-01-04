Курс долара розвернувся у бік зниження: де найвигідніше купити валюту

Курс долара на готівковому ринку за добу змінився й розвернувся у бік зниження після тривалого зростання. Найпомітніше курс впав у банках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,15 гривні (-5 копійок проти 3 січня), а купити за 40,75 гривні (-12 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,95 гривні (-30 копійок), а продають в середньому за 42,72 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,32 гривні (-3 копійки), а продають – за 40,77 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

(-3 копійки), а продають – за (-6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,22 гривні (+19 копійок), а продаж – 42,72 гривні (-22 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,50 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,70 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 42,20 гривні (-29 копійок), а продають за 42,55 гривні (-20 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу, банкірка Анна Золотько розповіла, що в перші дні 2023 року на готівковому ринку все ще може спостерігатися підвищений попит на валюту.

У цей період ймовірні спроби підняти курс вище позначки 41 гривень.

Але у другій половині тижня попит на валюту з боку населення має почати знижуватися, що дасть поштовх до зміцнення гривні.