Курс валют в банках

За данным "Минфина", 4 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,15 гривны (-5 копеек против 3 января), а купить за 40,75 гривны (-12 копеек).

Обратите внимание Доллар может пересечь психологическую отметку уже в первую неделю января

Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны (-30 копеек), а продают в среднем по 42,72 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,32 гривны (-3 копейки), а продают – за 40,77 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

(-3 копейки), а продают – за (-6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,22 гривны (+19 копеек), а продажа – 42,72 гривны (-22 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,70 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 42,20 гривны (-29 копеек), а продают за 42,55 гривны (-20 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу, банкирша Анна Золотько рассказала, что в первые дни 2023 года на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту.

В этот период возможны попытки поднять курс выше отметки 41 гривен.

Но во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения должен начать снижаться, что даст толчок к укреплению гривны.