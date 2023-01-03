Курс валют в банках

Интересно Курс доллара может измениться уже в январе

По данным "Минфина", 3 января наличный доллар Украины можно продать в банке в среднем за 40,20 гривен (без изменений с пятницы), а купить за 40,87 гривны (+7 копеек).

Наличное евро банки покупают за 42,25 гривны (+25 копеек), а продают в среднем за 42,81 гривны (-4 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,35 гривны (-15 копеек), а продают – за 40,83 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 42,41 гривны (+6 копеек), а продажа – 42,94 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,55 гривны (-5 копеек), а продажа – 40,75 гривны (-5 копеек).

Евро покупают по 42,49 гривны (-6 копеек), а продают по 42,75 гривны (-13 копеек).

Каким будет курс на этой неделе

По словам банкира Анны Золотько, в первые дни 2023 года на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту. Это связано с массовыми выплатами заработной платы. Стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 40,2 – 41,2 гривны.

По мнению банкира Германа Марченко, в начале января на валютном рынке будет сохраняться стабильная ситуация, а значит, курс останется близким к нынешнему уровню. Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за доллар.